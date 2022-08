Komende dagen wisselvallig weer met kans op hevige regenbuien en onweer: dit zijn de voorspellingen

Verkoeling zoeken was zondag nog hoognodig op het nieuwe festival Hear Hear in Hasselt. — © Geert Van de Velde

Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. We verwachten enkele plaatselijke buien die vooral in de loop van de dag hier en daar vrij intens en onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen van 22 graden op de Ardense hoogten, 24 graden aan zee tot 27 of 28 graden in het centrum. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Vanavond verwachten we nog plaatselijke buien die hier en daar stevig en onweerachtig kunnen zijn. Volgende nacht blijft het overwegend droog met wolken en brede opklaringen. De minima dalen naar waarden tussen 13 en 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidzuidwest.

Dinsdag is het eerst vrij zonnig met hoge wolken. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die tot een paar buien kunnen leiden, maar op vele plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen van 25 à 26 graden aan zee en in de Ardennen tot 29 of 30 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee is de wind matig en ruimt hij in de namiddag naar het noordwesten.

Woensdag wordt het wisselvallig met vanaf de Franse grens regen of buien die soms intens en onweerachtig zijn. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Donderdag wordt het, na het verdwijnen van de eventuele ochtendnevel of -mist, snel wisselvallig met soms pittige buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 19 en 27 graden. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen of uit west tot noordwest.

Vrijdag is het nog eerder wisselvallig met kans op wat neerslag. De maxima schommelen in het centrum rond 23 of 24 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind soms vrij krachtig.

Zaterdag blijft het overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima liggen in de meeste streken rond 23 graden bij een vrij strakke wind uit west tot zuidwest.

Zondag lijkt het eerst droog te worden met opklaringen, maar mogelijk vergroot later overdag de kans op neerslag. De maxima schommelen in het centrum nog steeds rond 23 graden. Er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Noodnummer geactiveerd

Uit voorzorg en door de zware onweders die de komende dagen mogelijk zijn, besliste Binnenlandse Zaken om het noodnummer 1722 te activeren. Dat nummer kan worden gebeld voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is. Er kan ook een digitale aanvraag worden ingediend, via 1722.be. Die optie geniet zelfs de voorkeur.

Binnenlandse Zaken vraagt om het nummer 112 enkel te gebruiken voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.