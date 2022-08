Winst maar geen pole-position voor Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky

Geen problemen voor Chicago Sky in de laatste opdracht van de reguliere fase in de WNBA. In Phoenix Mercury had het de ganse partij stevig de leiding in handen. Na een nerveus eerste kwart (8-15) ging het naar een 25-39 bonus halfweg. In een beklijvende derde kwart (21-31) ging het naar 46-70. Phoenix Mercury kon in het laatste schuifje de schade beperken, maar Chicago Sky won uiteindelijk met overtuigende 67-82 cijfers. Emma Meesseman tekende voor 11 punten, 5 rebounds en 4 assists en Julie Allemand voor 3 punten, 1 rebound en 6 assists. Met 26 op 36 eindigt Chicago Sky met Las Vegas het reguliere seizoen op een gedeelde eerste stek. Las Vegas Aces staat echter positief ten opzichte van Chicago en heeft de pole-position op zak.

© NBAE via Getty Images

Woensdag 17 augustus beginnen de play-offs in de WNBA. Chicago Sky treft in de kwartfinale New York Liberty. De ploeg uit de Big Apple eindigde met 16 op 36 op de zevende stek. Chicago Sky beschikt over het thuisvoordeel en speelt woensdag en zaterdag in de eigen Wintrust Arena. Een eventuele derde wordt volgende week dinsdag 23 augustus in New York afgewerkt.Taaie tegenstander met Sabrina Ionescu als blikvangerNew York Liberty is een taaie tegenstander en won enkele weken geleden nog in het Barclays Center met 83-80 van Chicago Sky. Blikvanger van New York Liberty is Sabrina Ionescu. De 24-jarige en 1m80 grote shooting guard noteerde in haar derde WNBA-seizoen een waanzinnig gemiddelde van 17,7 punten, 7,1 punten en 6,3 assists. Ze is de dochter van Roemeense vluchtelingen en was één van de protegés van wijlen Kobe Bryant. Natasha Howard (gemiddeld 15,7 punten en 7,3 rebounds) en Marine Johannes (9,7 punten en 3,4) assists zijn twee andere sterkhouders bij New York Liberty. De Franse internationaal Johannes is bij ASVEL Lyon ploegmaat van Julie Allemand. De kwartfinale is dus een best of three en halve finale en finale een best of five. Als Chicago Sky zich plaatst voor de halve finale beschikt het ook over het belangrijk thuisvoordeel. Chicago Sky is de uittredende kampioen. Het is twintig jaar geleden dat een team (Los Angeles Sparks) tweemaal op een rij kampioen werd in de WNBA. Emma Meesseman werd in 2019 WNBA-kampioen met Washington Mystics (met ook Kim Mestdagh in het team, red.) en Ann Wauters in 2016 met Los Angeles Sparks.