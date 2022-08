Pablo Carreño Busta steekt winst eindwinst in Montreal op zak na zege tegen Hurkacz

Pablo Carreño Busta (ATP 23) heeft het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montreal (hard/5.926.545 dollar) op zijn naam geschreven. De Spanjaard versloeg zondag in de finale de Pool Hubert Hurkacz (ATP 10), het achtste reekshoofd, in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 47 minuten.