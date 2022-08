Sparta Rotterdam heeft slechts acht seconden nodig om te scoren en evenaart daarmee snelste goal ooit in Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft zondagnamiddag tegen AZ geschiedenis geschreven in de Eredivisie. Na amper acht seconden vond Vito van Crooy al de weg naar doel. Het snelste doelpunt in de Nederlandse competitie is het echter niet, want 40 jaar geleden had ene Koos Waslander exact evenveel tijd nodig. Van Crooy zal blij zijn met deze evenaring, zeker als je weet dat het Rotterdamse doelpunt aanvankelijk werd afgekeurd voor buitenspel.