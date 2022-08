Swingend KRC Genk doet machteloos Zulte Waregem hele avond lang naar adem happen

En de Genkse trein, hij denderde voort. Ronduit indrukwekkend was de manier waarop Racing zondag een machteloos Zulte Waregem in eigen huis een avond lang naar adem deed happen (1-4). Met 9 op 12 en vooral heerlijk offensief voetbal, is de seizoenstart eentje om in te kaderen.

Coach Wouter Vrancken zag na Cyriel Dessers ook Jhon Lucumi (Bologna) naar de Serie A vertrekken, waardoor Mark McKenzie centraal achterin naast Cuesta zijn eerste basisplaats van dit seizoen kreeg.

Vroege strafschop

Zoals verwacht kreeg de 19-jarige Andras Nemeth in de spits de voorkeur op een nog niet topfitte Paul Onuachu. De talentvolle Hongaar lag al na goed vijf minuten aan de basis van de openingstreffer, die de bezoekers beloonde voor hun verschroeiende start.

Ref Lawrence Visser had niet gezien dat Nemeth in de hoek van de grote rechthoek gehaakt werd door een te enthousiaste Tambedou, maar werd door VAR Nathan Verboomen naar het kleine schermpje geroepen. De haakfout was duidelijk, aanvoerder Bryan Heynen zette de strafschop rustig om: 0-1.

© BELGA

Hogeschoolvoetbal

De furieus pressende bezoekers rustten niet op hun lauweren na die vroege goal, de wedstrijd had nog vooraleer de eerste helft halfweg was al in een beslissende plooi kunnen liggen. Maar Trésor (net naast en op Bossut), Heynen (over) en Hrosovsky (Bossut) kregen de bal geen tweede keer tegen de netten.

LEES OOK. Basisspeler Cyriel Dessers verliest met promovendus Cremonese in extremis van Fiorentina

Uitstel werd geen afstel, na de drankpauze illustreerde Genk dat het onder Wouter Vrancken pijlsnel kan omschakelen. Munoz en El Khannouss staken met een indrukwekkende demarrage het veld over en knutselden de heerlijke 0-2 in mekaar. Khannouss zonderde Munoz af met een subtiel hieltje, opportunist Nemeth kopte de perfecte voorzet moeiteloos binnen. Hogeschoolvoetbal, dat een machteloos Zulte Waregem letterlijk naar adem deed happen.

© BELGA

Heynen countert Vossen

Heel even losten de bezoekers de teugels, ze betaalden het cash. Trésor zag op weg naar de 0-3 twee ploegmaats over het hoofd. Na te slap (terug)verdedigen ranselde Vandevoordt even later nog een knal van Dompé uit doel, maar in het vervolg van die actie mocht ex-Genkie Vossen alsnog van dichtbij afronden: 1-2.

Het had alles van een domper op slag van rust. Maar binnen de minuut klaarde hemel alweer op voor een superieur Genk. Van op zijn wolk, waarop hij al enkele weken lijkt te voetballen, stelde kapitein Heynen orde op zaken. Het schot uit de draai verraste doelman Bossut in de korte hoek, met 1-3 kwam de thuisploeg nog goed weg aan de rust.

Applausvervangingen

Thuiscoach Mbaye Leye probeerde na rust het tijd te keren met een driemansdefensie, maar zag het laatste greintje hoop op puntengewin al na amper zes minuten in rook opgaan. Munoz werkte een heerlijk aangesneden van Trésor over de lijn: 1-4.

© BELGA

Ook doelman Vandevoordt wilde niet onderdoen voor zijn ploegmaats en reageerde attent op een kopbal van Fadera. Ook Braem zou hij nog tot twee keer toe spectaculair afstoppen. Maar over de uitkomst van deze wedstrijd bestond al heel lang geen twijfel meer. Na El Khannouss kreeg ook Nemeth zijn verdiende applausvervanging, zowel technisch en tactisch als in de duels toonden ze hun coach dat ze meer zijn dan een optie voor de toekomst.

Gouden Schoen Onuachu mocht zo nog twintig minuten matchritme opdoen, zijn gemiste kans op aangeven van Trésor illustreerde dat mirakels niet bestaan en een extra trainingsweek hem weer een stap dichter bij zijn normale niveau moet brengen.

© BELGA

In een overbodig wedstrijdslot mocht Galarza nog debuteren en de derde opeenvolgende zege makkelijk over de meet helpen brengen. Met Cercle (thuis) en Seraing (uit) in het vooruitzicht belooft augustus een vroege oogstmaand te worden.