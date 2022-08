Geur- en rookhinder door bosbrand in Lanaken: nog hele nacht blussen

Lanaken

In de verre buurt van het ziekenhuis Sint-Barbara en het woonzorgcentrum Bessemberg in Lanaken woedt zondagavond een brand in de bossen. Die veroorzaakt geur- en rookhinder in de omgeving. Politie Lanaken-Maasmechelen verwittigde de omwonenden maar laat weten dat er geen gevaar is.