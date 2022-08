“Broeierig warm met kans op onweersbuien”

Als de temperatuur oploopt tot meer dan 25°C wordt de hittegolf in stand gehouden. En die kans is toch wel best groot. Bij voldoende brede opklaringen in het tweede deel van de namiddag zou het regionaal nog 28°C kunnen worden.

We moeten voor het eerst sinds lang echter ook rekening houden met een kans op buien. Voormiddag zouden er nog wat restanten van eerdere onweershaarden van boven Frankrijk over Limburg kunnen schuiven. In de loop van de namiddag kunnen er mogelijk ook boven onze streken nieuwe buien ontstaan. Lokaal kunnen die buien dan gepaard gaan met onweer en veel neerslag in korte tijd. Het is echter goed mogelijk dat het in sommige regio’s volledig droog blijft.

De wind komt uit het zuidwesten en haalt een gemiddelde snelheid van 3 tot 4 Beaufort.

Tegen middernacht verdwijnen de laatste buien uit onze buurt richting Duitsland. Het blijft vervolgens overal droog.

Met minima rond 17 graden blijft het zeer zacht en zwoel.