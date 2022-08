David Goffin bereikt hoofdtabel in Cincinnati na winst tegen Taiwanees in laatste kwalificatieronde

Goffin, het tiende reekshoofd in de kwalificaties, versloeg in de tweede en laatste kwalificatieronde de Taiwanees Chun-Hsin Tseng (ATP 83) in drie sets: 3-6, 6-3 en afgetekend 6-0. De partij duurde twee uur.

In 2021 verloor de 31-jarige Goffin in de eerste ronde van de Argentijn Guido Pella in Cincinnati. Twee jaar eerder haalde hij de finale tegen de Rus Daniil Medvedev. De Duitser Alexander Zverev won vorig jaar de titel in Cincinnati maar is er niet bij door een enkelblessure.