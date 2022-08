Basisspeler Cyriel Dessers verliest met promovendus Cremonese in extremis van Fiorentina

Samen met oude bekende David Okereke vormde Dessers het aanvalsduo bij Cremonese. Het was de ex-Bruggeling die zijn naam in het stadion liet weerklinken toen hij de opener van Giacomo Bonaventura van het bord veegde. Dessers had voor de twee doelpunten al wel even gedreigd met een schot dat werd afgeblokt. Net voor het halfuur gebeurde dat opnieuw.

© FOTOGRAMMA

Jovic bracht Fiorentina even later weer op voorsprong. Vlak voor rust zou de ploeg van Dessers met zijn tienen vallen na rechtstreeks rood voor Escalante. Maar ook met een man minder bleef de promovendus vechten voor wat het waard was en versierde het zowaar een gelijkmaker via Buonaiuto.

Vijf minuten voor tijd had Dessers dan de kans om zijn nieuwe ploeg meteen de zege te schenken, maar zijn poging ging naast. Tien minuten later, in de 95e minuut, werd er wel gescoord aan de overkant. Rolando Mandragora bezorgde Firenze het delirium.