Simona Halep verslaat toernooirevelatie Haddad Maia in finale in Toronto en doet vertrouwen op richting US Open

Halep, het vijftiende reekshoofd, versloeg zondag in de finale de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 24) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 18 minuten.

De 26-jarige Haddad Maia en de 30-jarige Halep stonden in de finale voor de vierde keer tegenover elkaar. Eerder dit seizoen won de Roemeense eenvoudig op de Australian Open maar de Braziliaanse nam revanche in Birmingham. Hun eerste duel vochten ze in 2017 in Wimbledon uit, waar Halep won.

Halep, ex-nummer 1 van de wereld, verovert een 24e toernooizege. Ze was begin dit jaar al de beste in Melbourne.

Haddad Maia schakelde op weg naar de finale onder meer de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit. De Braziliaanse stond voor het eerst in de eindstrijd van een WTA 1.000, de categorie net onder de Grand Slams. Ze mikte op een derde WTA-titel nadat ze eerder dit jaar haar erelijst opende met zeges op het gras van Nottingham en Birmingham.