Wereldgoal op Daknam! Vercauteren doet de monden bij Lokeren-Temse openvallen tijdens bekerpartij tegen Mons

Lokeren-Temse heeft zich verzekerd van de volgende ronde in de Beker van België. In de derde ronde kreeg het op Daknam RAEC Mons over de vloer. De Henegouwers werden met een duidelijke 3-0 huiswaarts gestuurd. Een van de doelpunten kwam op naam van Julien Vercauteren, die net voorbij de middenlijn het leer over de keeper in doel jaste. Een echte wereldgoal.