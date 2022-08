Jules Hesters pakt brons in afvallingsrace, goud is voor Elia Viviani die eerder op de dag nog wegrit reed

Jules Hesters heeft zondag de bronzen medaille veroverd in de afvallingsrace op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Duitse München.

Hesters, drievoudig Europees kampioen bij de beloften op de afvalling, hield goed stand. Maar toen enkel nog de Italiaan Elia Viviani en de Duitser Theo Reinhardt overbleven, mengde onze landgenoot zich niet meer in de sprint.

Wereldkampioen Viviani, die eerder op de dag nog zevende werd in de wegrit, hield uiteindelijk Reinhardt eenvoudig af. De Italiaan was in 2019 ook de beste in de afvalling tijdens het EK.

De 23-jarige Hesters eindigde zaterdag op de vijfde plaats in de scratch.

België telt nu al vijf medailles op de Europese kampioenschappen in München. Baanwielrenner Robbe Ghys opende de rekening van Team Belgium vrijdag met zilver in de puntenkoers. Zaterdag behaalde Lotte Kopecky de gouden medaille in de afvalling, daags nadien gevolgd door de Europese titel in de puntenkoers. Tim Merlier pakte zondag brons in de wegrit.