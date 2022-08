Coach Hans Somers: “De uitslag is uiteindelijk nog opgelopen. Dat was onverwacht, maar het is een pluim voor de jongens dat ze zijn blijven gaan.” — © Partick

Jong Genk won zijn eerste profwedstrijd zondag met 4-1 van Lierse Kempenzonen. Toch was coach Hans Somers na afloop niet helemaal tevreden. “Als we eerlijk zijn, had het 2-2 moeten worden, maar we kwamen gelukkig weg. Die momenten moeten we vastpakken.”