Na zijn bleke prestatie in Kortrijk begon Shinji Kagawa tegen Anderlecht op de bank, maar door de enkelblessure van landgenoot Hayashi moest hij nog voor de rust opdraven. Ook de Japanse vedette slaagde er niet in de Kanaries op sleeptouw te nemen, maar bleef na afloop strijdvaardig: “Ik heb vertrouwen in deze groep, we kunnen ook doelpunten maken met de jongens die er nu zijn.”