Lotte Kopecky demonstreert in haar regenboogtrui en pakt tweede EK-goud op rij: “Zo domineren, dat voelt goed”

Twee op twee voor Lotte Kopecky (26) op het EK baanwielrennen in München. Een dag na haar goud in de afvalling was ze ook in de puntenkoers outstanding. Maandag in het omnium kan ze een regelrechte hattrick scoren met een derde Europese titel op rij. “Drie keer goud zou leuk zijn, maar dit EK kan nu al niet meer kapot.”

Als een koningin regeerde Lotte Kopecky in haar regenboogtrui de puntenkoers op het ovaal in de München Messe. Ze liet de eerste sprints voor wat het was om dan genadeloos toe te slaan. Ze pakte in haar eentje een ronde, met bijhorende twintig punten, en dikte daarna rustig haar puntentotaal aan. Toen er toch een tegenaanval kwam van haar grootste concurrenten, zette ze de situatie snel in haar eentje recht en pakte zo met hen een tweede bonusronde. Meer zelfs: om haar dominantie nog meer in de verf te zetten reed ze nog een keer in haar eentje rond. Waardoor ze nog voor het einde een ereronde mocht maken. “Zo domineren, dat voelt goed”, reageerde ze na de podiumceremonie. “Al haf ik toch afgezien hoor. Iedereen keek naar mij in het begin.”

Daarom bleef ze rustig in de beginfase. “Victoire Berteau gaf er meteen een lap op waardoor het meteen knallen was. Gelukkig bleef de vaart in het peloton, waardoor ze met een paar anderen geen ronde kon pakken. Toen achtte ik mijn moment gekozen om aan te vallen. Nooit gedacht dat ik zo vroeg in mijn eentje kon rondrijden. Van dan af moest ik controleren en dat ging vlot.”

© REUTERS

Een pure show was het. Kopecky werd vorig jaar in Roubaix wereldkampioene in de puntenkoers en toonde haar regenboogtrui met verve. “Ik heb enorm genoten en dat was de bedoeling. Als je dan ook nog kan winnen, is het helemaal perfect. Ik heb nu ook die Europese trui, maar uiteraard is het shirt dat ik nu draag mooier (lacht).”

Kopecky pakte zaterdag al goud in de afvalling en kan maandag in het omnium voor een derde Europese titel op rij gaan. In dat olympisch nummer heeft ze grote ambities binnen twee jaar in Parijs, waar ze wraak wil nemen voor Tokio. Daar moest ze opgeven na een val. “Uiteraard ga ik proberen winnen, maar ik ga starten met dezelfde ingesteldheid. Het is niet van moeten hé. Ik denk niet dat ik nog de puntjes op de i moet zetten. Dit Ek kan nu al niet meer kapot voor mij.”

Voor de wegrit volgende week zondag past ze. Ze wil nu opnieuw een rustperiode inbouwen en daarna focussen op het WK op de weg in Australië.