Roos Vanotterdijk stoot door naar finale 100 m vlinderslag op het EK zwemmen

Roos Vanotterdijk heeft zich zondag geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen in het Italiaanse Rome.

In de eerste van twee halve finales werd Vanotterdijk derde in 58.42, goed voor de zesde chrono van de 16 halvefinalisten. In de reeksen zwom de Houthalense eerder op de dag 59.06.

De scherpste chrono in de halve finales kwam op naam van de Française Marie Wattel: 56.99.

Vorige maand scherpte Vanotterdijk het Belgische record aan tot 57.85. Ze deed dat op het EK voor junioren in het Roemeense Otopeni, waar ze goud won.

De 17-jarige Vanotterdijk haalde eerder dit EK de halve finales op de 50 meter vlinderslag en 100 meter vrije slag. Op de 50 meter rugslag geraakte ze niet door de reeksen.

De finale van de 100 meter vlinderslag is maandag voorzien om 18 uur.