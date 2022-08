Zege in slotrit levert thuisrijder Andreas Leknessund ook eindzege op in Arctic Race of Norway

Andreas Leknessund (Team DSM) heeft de vierde en laatste rit in de Arctic Race of Norway (2.Pro) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Noor kroont zich meteen tot eindwinnaar.

Het peloton kreeg zondag als laatste etappe een rit van 159,1 kilometer in en rond Trondheim voor de kiezen. De Fransman Victor Lafay begon als leider aan de slotrit, maar speelde zijn eerste plaats nog kwijt. Leknessund waagde het erop en haalde het aan de finish met zestien tellen voorsprong op de Italiaan Nicola Conci. De Fransman Axel Zingle eindigde twee seconden later als derde. Ben Hermans finishte als zesde.

Leknessund houdt in het algemene klassement de Canadees Hugo Houle op acht tellen. Conci (0:09) maakt het podium vol. Voor de Noor was het zijn vierde overwinning als wielerprof, zijn tweede dit jaar na een ritzege in de Ronde van Zwitserland. Hij telt nu, met de eindoverwinning erbij, vijf profzeges.

Leknessund volgt op de erelijst Ben Hermans op, die vorig jaar triomfeerde.