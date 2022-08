Meisje dat op haar 14de “aangerand en gefilmd werd” door R. Kelly is nu wel klaar om te getuigen

Een nieuw proces tegen de zanger en veroordeelde zedendelinquent R. Kelly (55) gaat maandag van start. Hij staat opnieuw terecht voor verschillende aanklachten voor seks met minderjarigen, maar ook voor het belemmeren van de rechtsgang in 2008 in een zaak over kinderporno. Hij zou toen de belangrijkste getuige bedreigd en omgekocht hebben om niets te zeggen. Zij zou nu wel bereid zijn te getuigen.

Het is niet de eerste keer dat Robert Sylvester Kelly, zoals hij echt heet, voor de rechtbank moet verschijnen. De eerste aanklacht tegen de man dateert al van 1996 en doorheen de jaren kwamen er verschillenden bij. Zo stond hij in 2008 bijvoorbeeld terecht voor het vermeende bezit van kinderpornografie. Hij zou in een video te zien zijn terwijl hij, toen ongeveer 30 jaar oud, seks had met een meisje dat niet ouder dan veertien jaar was. De jury oordeelde toen dat niet bewezen kon worden dat het slachtoffer op de beelden minderjarig was, en het beeldmateriaal zou onwettig in beslag genomen zijn.

Dat proces zal nu grotendeels overgedaan worden, maar er is één fundamenteel verschil. Het meisje in de video is nu bereid te getuigen. In 2008 deed ze dat niet, omdat ze vermoedelijk bedreigd en betaald werd door Kelly om niet verschijnen in de rechtbank.

De vrouw, nu een dertiger, wordt niet bij naam genoemd, maar zou wel een doorslaggevende getuigenis kunnen geven in het proces. Tijdens het proces willen de aanklagers dezelfde videocassette gebruiken met de bewuste video als in 2008. Toen was het de enige video die als bewijs werd ingediend. Nu zouden er minstens drie extra video’s getoond worden. Volgens de aanklagers nam Kelly de video op in een kamer in zijn huis in Chicago tussen 1998 en 2000. Het meisje zou toen amper 14 jaar geweest zijn. Ook menen de aanklagers dat Kelly doorheen de jaren honderden keren seks had met haar. Ze leerde Kelly kennen via haar tante, een zangeres.

Decennia naar de gevangenis

Kelly staat voor meerdere aanklachten terecht, waaronder vier aanklagen voor het verleiden van minderjarigen tot seks. Die vier aanklagers zullen ook getuigen tijdens het proces.

De zanger werd eind juni al veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik van kinderen en vrouwen en zal dus sowieso in de gevangenis zitten tot na zijn tachtigste levensjaar. Eén of twee veroordelingen in deze nieuwe zaak zijn voldoende om decennia toe te voegen aan de straf van de zanger.

De man heeft wereldwijd meer dan zeventig miljoen platen verkocht. Het meest bekend is hij voor zijn uit 1996 daterende hit I Believe I Can Fly, die hem drie Grammy Awards opleverde.

