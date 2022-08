Marianne Vos is in slotrit net sneller dan Shari Bossuyt, Cecilie Uttrup Ludwig pakt de eindzege in Scandinavië

De Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft zondag de slotetappe in de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De eindzege in de zesdaagse koers voor de WorldTour is voor de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope).

De 35-jarige Vos was in de laatste rit, over 154,3 km tussen Lilleström en Halden over een glooiend parcours, in een sprint sneller dan Shari Bossuyt (Canyon Sram). De Italiaanse Barbara Guarischi (Movistar) eindigde als derde.

Voor Vos was het de vierde zege deze week. Eerder won ze de eerste drie etappes. De 21-jarige Bossuyt haalde haar derde ereplaats nadat ze in rit 1 en 3 al derde was geworden.

Cecilie Uttrup Ludwig gaf haar leidersplaats, die ze zaterdag in de koninginnenetappe veroverde, niet meer uit handen. Ze heeft in de eindstand 17 seconden voorsprong op de Duitse Liane Lippert (Team DSM). De Australische Alexandra Manly (Team BikeExchange) is derde. Julie Van De Velde (Plantur-Pura) is de beste Belgische op de zesde plaats.