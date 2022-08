Vermoedelijke smokkelaar vlucht voor politie in Oostenrijk: drie doden, 17 gewonden

In het Oostenrijkse Kittsee, vlakbij de grens met Slovenië en Hongarije, zijn zaterdag bij een verkeersongeval met een bestelwagen drie doden en 17 gewonden gevallen. Het ging vermoedelijk om een smokkelaar die migranten over de grens wilde voeren.

De bestuurder van de bestelwagen wilde aan een politiecontrole ontkomen en duwde het gaspedaal in, zo meldt de politie. Toen hij de autosnelweg wilde verlaten, verloor hij in een bocht de controle over het stuur. Voor een vrouw en twee mannen kwam alle hulp te laat. Zeventien andere inzittenden, onder wie vier kinderen, raakten gewond. De bestuurder werd opgepakt.

Voor de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner is het ongeval een nieuwe illustratie van de “brutaliteit en gewetenloosheid van de smokkelmaffia”. Volgens hem worden mensen met valse beloften gelokt en riskeren ze hun leven.