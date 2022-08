Matig Antwerp wint op een diefje bij stug Eupen en behoudt zijn perfect rapport in de competitie

Antwerp behoudt het maximum van de punten. In Eupen ging het niet zonder slag of stoot, maar het stamnummer één won wel weer: 0-1 na een owngoal van Lambert. Antwerp kan zo met vertrouwen de matchen tegen Basaksehir aanvatten.

Nathan Verboomen durft. Hoofdscheidsrechter Jan Boterberg wees op slag van rust gedecideerd naar de penaltystip na een niet al te slimme overtreding van Ritchie De Laet, maar VAR Verboomen oordeelde dat de fout buiten het zestienmetergebied begaan werd. We gaan ervan uit dat Verboomen zeker was van zijn stuk, in de perszaal was er meer verdeeldheid. 0-0 aan de rust.

Als er trouwens één ploeg verdiend had om op voorsprong te staan, dan was het wel Antwerp. De bezoekers, gesteund door een indrukwekkende twaalfde man, voetbalde volwassen en kreeg de beste kansen. Frey besloot op Eupen-goalie Moser, de héél verre poging van Alderweireld ging maar nipt naast, Gerkens en Nainggolan mikten over.

© BELGA

Bij de pauze voerde Mark van Bommel één wissel door: we kregen het debuut van Jurgen Ekkelenkamp. Antwerp dreigde als eerste via Nainggolan, maar Eupen kwam het dichtst bij de openingstreffer: Kral kopte op de lat. Op het uur vond Van Bommel het tijd om nog eens in te grijpen: nu kwamen Janssen en Valencia erin. Het duo moest voor meer schwung en doelgevaar zorgen.

Antwerp had moeite om de ruimtes te vinden, het was allemaal een beetje te stereotiep, maar na een goeie combinatie kwam de 0-1 er toch. Ekkelenkamp en Valencia zetten een één-tweetje op, waarna Lambert ongelukkig zijn eigen keeper klopte. De meegereisde supporters vierden uitbundig feest, zij hadden ook wel gezien dat het geen walk-over was.

Butez moest in het slot nog uitpakken met twee fantastische reddingen, het bleef mede dankzij hem 0-1. Antwerp start de competitie zo met twaalf op twaalf. De Great Old staat nu wel voor een cruciale tiendaagse: de dubbele confrontatie tegen Basaksehir in de play-offs van de Conference League zal de sfeer rond de club enorm beïnvloeden. Voorlopig is die uitstekend, het is nu zaak om dat zo te houden.

Opstelling Eupen: Moser - Van Genechten, Lambert, Kral, Davidson - Deom (72’ N’Dri), Christie-Davies - Magnee (89’ Offerman), Nuhu (76’ Magee), Charles-Cook - Prevljak

Opstelling Antwerp: Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines - Yusuf, Gerkens (46’ Ekkelenkamp), Nainggolan (81’ Verstraete) - Miyoshi (62’ Valencia), Frey (62’ Janssen), Balikwisha (90+3’ Avila)

Doelpunten: 78’ 0-1 Lambert (eigen doelpunt)

Gele kaarten: 15’ Christie-Davies, 19’ Kral, 42’ Lambert, 70’ Prevljak

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jan Boterberg

Aantal toeschouwers: 2.902