Orel Mangala ziet oude bekende Taiwo Awoniyi promovendus Nottingham Forest de zege bezorgen tegen West Ham

Taiwo Awoniyi (45.+2) kroonde zich tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de partij, enkele minuten nadat Said Benrahma aan de overzijde teruggefloten werd. Orel Mangala vierde zo zijn basisdebuut in stijl. Zo’n vijf minuten voor tijd mocht de Rode Duivel gaan rusten. Forest boekt zo in haar 200e wedstrijd in de Engelse hoogste klasse een deugddoende zege.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na een nederlaag op de openingsspeeldag bij Newcastle United (2-0) is de eerste zege van Nottingham op die manier een feit.