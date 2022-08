Wolven bijten vier damherten dood in Helchteren: “Roedel is veel te groot”

Het huilen stond hem nader dan het lachen toen Eric Henrotay zondagochtend vaststelde wat er op zijn weide met zijn damherten was gebeurd. “Ik zag dat twee damherten onbeweeglijk op de grond lagen”, zegt Henrotay. “Toen ik ging kijken stelde ik jammer genoeg vast dat het kadavers waren, doodgebeten door wolven. Een eindje verderop lagen nog twee exemplaren. Eentje is erin geslaagd zich te vrijwaren door zich te verstoppen achter een aanhangwagen. Al veertig jaar heb ik damherten, maar zoiets nog nooit meegemaakt. Ik heb mijn weide helemaal omheind met twee meter hoge draad met aan de bovenkant nog eens prikkeldraad. Maar ze hebben een flink gat eronderdoor gegraven. Zo hebben ze hun weg naar mijn damherten gevonden. Ik vind het verschrikkelijk. Er zal toch echt iets moeten gebeuren. Zo kan het toch niet verder. Hoeveel mensen zijn al niet schapen, runderen, herten of andere dieren kwijt door toedoen van wolven. Het is trouwens een oneerlijke strijd. De dieren die in een omheinde weide zitten krijgen niet eens de kans om te ontsnappen. Jagen moet de wolf niet meer doen. Zoals aan een buffet moet hij het maar nemen.”

De wolf sloeg toe in de Pannensman in Helchteren dicht in de nabijheid van het domein Molenheide en het militair domein, de thuisbasis van een roedel. Momenteel wordt het aantal wolven in onze provincie op tien geschat. “De roedel in Houthalen-Helchteren is veel te groot voor onze provincie”, gaat Henrotay verder. “Ik ga het hier echt niet bij laten. Ik ga contact opnemen met de bevoegde overheden en met burgemeester Alain Yzermans en met aandrang vragen dat er ten gronde maatregelen worden genomen zodat die wolven niet meer kunnen toeslaan.” Burgemeester Yzermans zegt in een reactie dat de man begeleid zal worden in zijn rechten. “En ook in het wolvenproof maken van zijn weide. Ik betreur deze gebeurtenis en zal er bij ANB op aandringen dat ze goed communiceren met de bevolking over schade en mogelijke gevolgen. Dat zal tijdens het eerstvolgende wolvenoverleg gebeuren.”

Wolven beten vier damherten dood. Het vijfde kon ontsnappen door zich te verschuilen achter een aanhangwagen.