Young Cats eindigen als twaalfde op EK U18 in Griekenland

De Young Cats eindigden op het EK U18 in het Griekse Heraklion op de twaalfde plaats. De Belgische meisjes blijven daarmee in de A-divisie. De laatste wedstrijd bracht wel een 56-63 nederlaag versus Hongarije.

De klassementswedstrijd op het EK U18 tussen Hongarije en België bracht een spannende partij. De Young Cats hadden halfweg een 30-29 bonusje op zak. Hongarije nam in de tweede helft het initiatief over (44-48) en won uiteindelijk met 56-63. Bij de Young Cats tekende Nastja Claessens voor een knappe double-double en tekende voor 19 punten en 13 rebounds. Ook Emma Vindevolgel (10 punten) kwam in de dubbele cijfers.