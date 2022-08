Jago Geerts zag zijn voorsprong in het WK van 23 tot 15 punten slinken. — © Fullspectrummedia

Iedereen verwachtte een dubbele reekszege voor Jago Geerts in het Finse Hyvinkaa, maar dat draaide eventjes anders uit. De Balenaar kwam, na twee crashes in de tweede reeks, niet verder dan een derde plek in de MX2. Titelrivaal Vialle won de GP en nadert tot op 15 punten.