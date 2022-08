“We kwamen om te winnen. Zeker als je Merlier in de ploeg hebt, moet dat het doel zijn”, begint Edward Theuns. “Maar ik vind eigenlijk dat we een supergoede koers gereden hebben. we zijn nooit in de problemen gekomen. Rune (Herregodts) heeft een zeer sterke koers gereden. In de finale maakten we ons op om zo goed mogelijk de lead-out te doen. Ik denk dat we zeer goed samenzaten. Ik zat in het wiel van de Italianen en ik heb beslist om op 800-900 meter aan te gaan. Tot 400-450 meter heb ik het kunnen trekken. misschien dat we qua timing net te vroeg aan de kop komen. We kwamen om te winnen maar ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn met een bronzen medaille.”

Ook Bert Van Lerberghe deed zijn verhaal over de koers van de Belgen. “Ik denk dat we met de ploeg de perfecte koers gereden hebben. heel de ploeg zat altijd attent vooraan om uit de miserie te blijven. In de finale ging ik volgens mij iets te vroeg aan, maar ja, als je laat begint, zit je misschien vast. Dus dat was eigenlijk nog wel goed. Ik heb het nog zo lang mogelijk proberen te trekken, maar het was wind op kop in de finale. Ik denk dat Tim juist op 200 meter van de meet aangaat. We hadden er ook over gesproken als Tim in Fabio zijn wiel zit of andersom, dat Jakobsen er wel eens over zou kunnen komen.”

“Maar ja, je kan moeilijk rekening houden met waar Fabio zit dus dan zijn we maar van eigen sterkte uitgegaan. Pech dat Fabio er uiteindelijk zit, anders denk ik dat we de perfecte koers hebben gereden. Voor hetzelfde geld winnen we vandaag en zegt iedereen: ‘het was perfect’. Maar ik denk wel dat Tim een heel sterke sprint rijdt. Voor mij is hij samen met Jakobsen de snelste van de wereld. Het is dan geen schande om van elkaar te verliezen. Je komt beter te vroeg dan niet”, lacht Van Lerberghe. “Ik heb al relatief vaak vastgezeten in de sprint en dan heb je een slecht gevoel achteraf. Nu kan je tenminste terugkijken op een goede koers van de hele ploeg.”