Spiderman-acteur Tom Holland verdwijnt van sociale media voor zijn mentale gezondheid

“Ik ga weer van Instagram verdwijnen”, zegt de 26-jarige acteur Tom Holland in een video op Instagram. De acteur had al een tijdje niets meer gepost maar deelde dit weekend nog een laatste filmpje op het sociale mediaplatform.

”Hallo en tot ziens… Ik heb een pauze gepakt van sociale media voor mijn mentale gezondheid”, schrijft de acteur bij het filmpje waarin hij spreekt over @stem4, een liefdadigheidsorganisatie die met behulp van apps jongeren wil helpen op het vlak van mentaal welzijn.

Holland geeft in de video ook aan waarom hij nood heeft aan een pauze: “Ik vind Instagram en Twitter overprikkelend, overweldigend, ik raak in een spiraal als ik dingen online ga lezen en het is schadelijk voor mijn mentale gezondheid”.

Tom Holland is niet de enige celebrity die het onderwerp aanhaalt en bespreekbaar wil maken. Eerder al annuleerde zanger Shawn Mendes zijn concerten in de Verenigde Staten en in Europa omdat zijn mentale gezondheid hem parten speelde.