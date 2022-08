Fabio Jakobsen snelt zich nog voorbij Tim Merlier naar Europese titel: “Via zijn slipstream kon ik hem nog passeren”

Net niet voor Tim Merlier, wel voor Fabio Jakobsen. De snelle Nederlander ging over Merlier en kroonde zich tot Europees kampioen in München.

Jakobsen werd in de finale perfect gebracht door zijn landgenoot Danny van Poppel. “We rijden niet vaak samen als ploegmakkers, maar ik denk dat we een goed plan gemaakt hadden”, vertelde Jakobsen. “Iedereen deed zijn job om mij in een goede positie te brengen op het einde. Danny van Poppel deed als laatste man een uitstekende job om mij met snelheid nog over Tim Merlier te laten komen. Danny laat zien dat hij een van de beste lead-outs is.”

Tim Merlier reed een tijd op kop, maar werd dus toch nog bijgebeend. “Merlier was vooraf mijn grootste concurrent”, gaf Jakobsen aan. “We zijn beiden topsprinters, geloof ik. Via zijn slipstream kon ik hem nog voorbij. Ik ben super blij om Europees kampioen te zijn.”

“De eerste klim raakte ik nog goed over, bij de 10% die nadien nog kwam, had ik het wel even moeilijk. Dat is niet meteen mijn dada. Maar we kwamen er door en zoals ik zei: we hadden een erg sterk team om deze koers te controleren.”