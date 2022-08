Ook op Stayen is dertien een ongeluksgetal: Anderlecht maakt einde aan Truiense reeks zonder verlies

Anderlecht heeft een einde gemaakt aan de lange reeks zonder verliesbeurt van STVV. Paars-wit won verdiend op Stayen met 0-3. Refaelov en een ijzersterke Silva maakten de goals voor rust in een bloedheet Stayen, Raman deed zijn duit in het zakje na de kampwissel.

Felice Mazzu bracht zijn verwachte elf op de mat in Sint-Truiden. Voorin kreeg Stroeykens de voorkeur, ex-Kanarie Benito Raman startte op de bank. Bij STVV twee wijzigingen: Bauer kwam in de plaats van Janssens in de defensie. Brüls begon in de elf ten nadele van Kagawa.

Na een eerste studieronde in een bloedheet Stayen was het Koita die vanuit de tweede lijn Van Crombrugge onder vuur nam. De Anderlecht-doelman had alle moeite met de zwieberbal en pareerde onorthodox, Hayashi probeerde nog vanuit de rebound. De kwieke Japanner was te veel uit evenwicht, waardoor de poging te zwak was. Wel een eerste waarschuwing voor paars-wit, dat zelf reageerde met een snelle prik van Stroeykens. De redding van Schmidt was broodnodig.

Een eerste drankpauze al na een kwartier. Water en ijsdoekjes werden rijkelijk genuttigd. Anderlecht verschalkte de STVV-defensie opnieuw op snelheid meteen nadien. Schmidt ging goed in de voeten van Silva. Laforge wachtte even op de VAR. Voetballen maar… Bernd Hollerbach slaakte een zucht.

Geblesseerde Hayashi

Ook de arbitrageploeg hapte naar zuurstof en water. Het kunstgras gloeide, het kwam het kansenaantal niet ten goede. Brüls vond geen ruimte tussen de linies. Refaelov evenmin bij Anderlecht. Hoewel…

Opschudding kwam er alsnog in het derde kwart. Een scherp aangesneden vrije trap van Trebel werd door Silva ingekopt met het hoofd. De bal strandde tegen de paal. Geluk voor de Kanaries. Ook ongeluk: Daichi Hayashi moest geblesseerd naar de kant. Hij kon niet verder en werd afgelost door Kagawa.

Anderlecht nam meer en meer het heft in handen. Het klom vlak voor de rust plots ook op voorsprong. Verschaeren en Amuzu troefden een te statische STVV-verdediging af in de kleine ruimte. Refaelov stond op de goede plek: 0-1 zowaar. Doelman Schmidt woest, hij had hands gezien, maar VAR Wim Smet keurde goed: 0-1.

Koita was de eerste (en enige STVV’er) om te reageren, een knal ging een metertje naast. De blessuretijd van de eerste helft bleef interessant. Bauer liet zich te makkelijk in de luren leggen, Schmidt moest wederom alles uit de kast halen, de Amerikaanse Japanner voorkwam de 0-2. Even toch. Een ingestudeerde vrije trap met Refaelov en Trebel aan de basis, werd op het hoofd van Silva geschilderd. De kopbal was weergaloos: 0-2, nog voor de kampwissel. Klare taal van de kant van de Brusselaars.

Hollerbach offerde Frank Boya aan de rust op, niet eens de zwakste Kanarie. Van Dessel kwam in zijn plaats. STVV probeerde wel in de richting van de spionkop. Leistner verlengde een hoekschop met het hoofd, Al-Dakhil kon trappen, maar mikte te centraal op Van Crombrugge. Een laatste stuiptrekking? Of op zoek naar meer?

Bruno liep zich eindelijk de pleuris voorin. Hij legde af voor Brüls. Van Dessel wilde niet uithalen dus deed Hashioka dat. Van Crombrugge redde met moeite…

Wat Anderlecht wilde, gebeurde. De wedstrijd bloedde langzaam maar zeker dood en lag met de hulp van ref Laforge te vaak stil. Brüls werkte zijn frustratie uit op Verschaeren. De tackle werd met geel bestraft. Had erger gekund, want VAR Smet liet Laforge herbekijken.

Anderlecht deed nadien wat het moest doen. Nog een keer snel uitbreken via Silva. De Portugees bediende Raman: 0-3. Boeken helemaal toe op Stayen. Schmidt voorkwam zelfs de 0-4. Een einde aan de lange reeks zonder verlies voor STVV.

