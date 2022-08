Net niet voor Tim Merlier! Krachtige Fabio Jakobsen sprint zich tot Europees kampioen

Fabio Jakobsen heeft in München de Europese titel in het wegwielrennen veroverd. De Nederlander haalde het na een saaie wedstrijd van 207 kilometer in een massasprint van Arnaud Démare en Tim Merlier. Jakobsen volgt met deze overwinning de Italiaan Sonny Colbrelli op. Hij mag nu een jaar lang met de mooie wit-blauwe Europese trui om zijn schouders rijden.