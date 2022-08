Duizend toeschouwers op kabaddi-event in Genk

Zo’n duizend mensen zijn zondag naar de voetbalterreinen van Zwartberg afgezakt voor een kabaddi-event. Het gaat om een sport die in India erg in trek is.

Vooral bij Sikhgemeenschap is kabaddi erg populair. Zowel toeschouwers als deelnemers zakten hiervoor vanuit Europa naar Genk. “Er zijn negen Europese landen vertegenwoordigd”, zegt Hassan Amaghlaou, voorzitter van de Limburgse afdeling van het Internationaal Comité dat de wedstrijd organiseert. Kabaddi is een sport die bestaat uit twee ploegen. Om beurt stuurt elk team een speler naar het andere team. Die moet één van de tegenstanders raken en dan pogen terug in zijn speelhelft geraken. Slaagt hij daarin dan krijgt zijn ploeg een punt. Slaagt de tegenstrever die geraakt werd zijn opponent al worstelend tegen de grond te werken dan gaat het punt naar zijn ploeg. In de rand werd het event versterkt met optredens en tal van eetstanden.