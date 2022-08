Advocaat van Trump verklaarde in juni dat alle geheime documenten teruggegeven waren, maar nu werden ze gevonden in Mar-a-Lago

Minstens één advocaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de voorbije maanden aan het ministerie van Justitie verkondigd - en zelfs een document ondertekend waarin het staat - dat alle vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis teruggegeven waren. Dat bleek de voorbije dagen gelogen te zijn: in het resort Mar-a-Lago van Trump, in Florida, werden elf sets met documenten gevonden.

De huiszoeking van afgelopen maandag in Mar-a-Lago, het resort van Trump, zindert na in de VS. Ondertussen weten we dat er twintig dozen met vertrouwelijke documenten in beslag genomen werden die eigenlijk door Trump teruggegeven hadden moeten worden toen zijn termijn als president afliep.

Nochtans had in juni nog minstens één advocaat van Trump een document ondertekend waarin staat dat al het vertrouwelijke materiaal dat nog in handen was van de oud-president teruggegeven was aan de overheid. Dat hebben vier mensen die weet hebben van dat document gezegd aan The New York Times.

Het bestaan van dat ondertekende document kan er mogelijk op wijzen dat Donald Trump en zijn team niet eerlijk geweest zijn tegen de inspecteurs die onderzoek naar de oud-president. De advocaat van Trump doet ook deze onthulling af als deel van een “heksenjacht”.