Al zeker 41 doden en 55 gewonden na brand in kerk in Egypte

In een kerk in de Egyptische stad Gizeh is zondag een grote brand uitgebroken. Daarbij vielen al zeker 41 doden en 55 gewonden. Er zouden 5.000 mensen aanwezig geweest zijn in de kerk. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De kerkgemeenschap had er net het zondagsgebed opzitten toen een grote brand uitbrak in de Abou Sifine kerk. Volgens eerste berichten zou de brand veroorzaakt zijn door een ontploffing van een generator, maar dat werd nog niet bevestigd. Door de brand ontstond er paniek waardoor het in een stormloop eindigde. “Mensen verzamelden zich op de derde en vierde verdieping, en we zagen rook uit de tweede verdieping komen. Mensen haastten zich om de trap af te gaan en begonnen op elkaar te vallen,” zei Yasir Munir, een gelovige in de kerk, aan persagentschap Reuters. “Toen hoorden we een knal en vonken en vuur uit het raam komen.” Hij en zijn dochter waren op de begane grond en konden ontsnappen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er al 41 doden en 55 gewonden geteld. De vrees is dat het aantal overleden en gewonde mensen nog zal oplopen. Er zouden ook veel kinderen onder de slachtoffers zijn. De kerk is gelegen in de volkswijk Imbaba. Het vuur is nog niet onder controle.

“Ik bied mijn oprechte deelneming aan aan de families van de onschuldige slachtoffers die zijn heengegaan om bij hun Heer te zijn in een van zijn gebedshuizen,” zei de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi in een tweet.