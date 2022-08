Opnieuw evacuaties vanwege bosbrand in zuiden van Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk zijn zowat duizend mensen geëvacueerd vanwege een opgelaaide bosbrand die bijkomend 500 hectare natuur in de as gelegd heeft. De evacuaties vonden plaats in het departement Aveyron, waar volgens de lokale autoriteiten intussen in totaal 1.260 hectare natuur verloren is gegaan.

De brand leek zaterdag na zes dagen onder controle te zijn. Zowat 3.000 mensen die eerder waren geëvacueerd, mochten daarom weer terugkeren. Maar nu de brand flink is opgelaaid, zijn mensen uit onder meer de plaats Mostuéjouls uit voorzorg in veiligheid gebracht. Er zijn geen gewonden. Rond 1 uur ‘s nachts kwam versterking toe uit verschillende departementen om de brand te bestrijden. Intussen zijn er zowat 600 brandweermannen en -vrouwen in de weer.

Naar een inwoner van het naburige departement Lozère loopt sinds woensdag een onderzoek vanwege het per ongeluk veroorzaken van de brand in het grensgebied van Aveyron met Lozère. Een metalen deel van zijn aanhangwagen zou de weg hebben geraakt, waardoor vonken vrijkwamen. Frankrijk worstelt deze zomer met extreme droogte en een reeks hittegolven. Door vele bosbranden dit jaar is al meer natuur verloren gegaan dan in voorgaande jaren.

In het zuidwestelijke departement Gironde, de regio rond Bordeaux, waar afgelopen week 10.000 mensen werden geëvacueerd, is de bosbrand dankzij een regenachtige nacht onder controle. Een lokale functionaris spreekt van een “aanzienlijke verbetering” van de situatie, maar waarschuwt dat “de strijd niet voorbij is” omdat de brand niet volledig uit is en kan oplaaien.

Bretagne

Goed nieuws kwam er wel uit de Franse regio Bretagne. De brand in het bos van Brocéliande breidt zich niet langer uit. Gedurende de nacht waren de vlammen nog fors aangewakkerd. Zowat 180 brandweerlieden blijven ter plaatse voor observatie, zo meldt de overheid van het departement Morbihan.

De bosbrand was donderdagnacht uitgebroken op het grondgebied van de gemeente Campénéac, zowat 60 kilometer van Rennes. Intussen ging 400 hectare volledig in de vlammen op en is er sprake van een getroffen gebied van 630 hectare.

Volgens de overheid heeft regenval de bluswerkzaamheden geholpen, maar is het niet in te schatten hoe de situatie zal evolueren de komende uren. Het vuur is momenteel ingedamd.

Het bos is in totaal meer dan 9.000 hectare groot. Het strekt zich uit over de departementen Morbihan en Ille-et-Vilaine.