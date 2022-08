Tim Celen uit Ham heeft op de wereldkampioenschappen Para-cycling in het Canadese Baie-Comeau na de tijdrit nu ook de wegrit gewonnen in de klasse MT2. Hij klopte de Amerikaan Dennis Conners (2) en de Duitser Maximilian Jäger (3) in de sprint. Hij verlengt daarmee zijn titel. “Het is te schitterend voor woorden.”