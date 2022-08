Nieuwe spits nodig? Westerlo onderstreept tegen Standard offensieve weelde: “Het gevaar komt bij ons van alle kanten”

De blessure van topschutter Erdon Daci was een serieuze domper voor Westerlo en Jonas De Roeck. In Het Kuipje hebben ze echter meer ijzers in het vuur. In een spektakelstuk tegen Standard werd de offensieve weelde van de Kemphanen in de verf gezet. “We hebben ook zonder Daci voldoende kwaliteiten om leuk voetbal te brengen en wedstrijden te winnen.”

Benito Raman. Het was een opvallende naam die deze week de ronde ging in Het Kuipje. De Anderlechtaanvaller op overschot zou het wegvallen van de geblesseerde Erdon Daci moeten opvangen. De kans lijkt klein dat het zover komt: Raman wil liever naar het buitenland en in Westerlo werd de piste (voorlopig) niet concreet bewandeld.

De wedstrijd tegen Standard toont dat het misschien niet nodig is om een extra aanvaller te halen. Met Igor Vetokele, Dorgeles Nene en invaller Lyle Foster zetten drie van de vier aanvallers die in actie kwamen hun naam op het scorebord. Alleen Kyan Vaesen kwam niet tot scoren.

“Vorig seizoen hadden we ook veel doelpuntenmakers en waren we niet afhankelijk van één spits die alle goals voor zijn rekening nam”, stelt trainer Jonas De Roeck. “Dat is onze manier van werken. Het gevaar komt van alle kanten. Voor Erdon Daci is die zware blessure – op een slecht moment – een drama, maar ik wist dat we het binnen de spelersgroep konden oplossen. We zijn een ploeg met heel veel variatie.”

Vier matchen, drie aanvalsduo’s

Zo startte De Roeck tegen Standard al voor de derde keer in vier wedstrijden met een ander aanvalsduo: Vetokele-Nene. Een combinatie die werkte. Vetokele scoorde bij zijn eerste kans en is met drie goals in 151 speelminuten voorlopig de efficiëntste spits in de Jupiler Pro League. En dan had hij er na de pauze nog één of twee doelpunten aan kunnen toevoegen. “We hebben vandaag meer dan in Gent ons spel kunnen tonen en dan zie je dat we heel gevaarlijk kunnen zijn”, zag ook Vetokele. “Als spits weten we dat we die bal wel een keer zullen krijgen. Dan is het zaak om het af te maken.”

De 19-jarige Nene maakte bij zijn debuut meteen een goede indruk. De Malinees verwende het publiek met enkele leuke dribbels en beloonde zichzelf na de pauze met zijn eerste goal in de Belgische competitie. Vetokele: “Hij is een geweldige aanwinst voor deze ploeg en heeft getoond dat hij één tegen één het verschil kan maken.”

Toonde dat in de slotfase ook: Foster. De Zuid-Afrikaan werd getipt als seizoensrevelatie, maar kent door wat hinder aan de spieren een moeilijke start. In de toegevoegde tijd trok hij Westerlo met een typische Foster-actie – scoren op snelheid en kracht – de zege definitief over de streep.

Akbunar in de wachtkamer

“Een extra spits is altijd welkom”, besloot Tuur Dierckx, die een hand had in twee van de vier doelpunten. “Maar we hebben vandaag getoond dat we ook zonder Daci voldoende kwaliteiten hebben om leuk voetbal te brengen en wedstrijden te winnen. Kansen creëren is voor ons nooit een probleem geweest. Het is alleen een kwestie om ze af te maken. Hopelijk kunnen we verder bouwen op deze prestatie.”

Om de kansen af te maken zit er zelfs nog iemand in de wachtkamer. De transfer van Halil Akbunar naar Westerlo zorgde vooral in Turkije voor veel opwinding. Met 48 goals en 52 assists in een 300-tal wedstrijden had hij bij Göztepe de status van halfgod. In Westerlo moet de 28-jarige flankspeler nog wachten op zijn eerste wedstrijdselectie. Conditioneel heeft de Turkse flankspeler nog een achterstand op zijn ploegmaats, al warmde hij zaterdag al als 19e man mee op. Straks heeft De Roeck er nog een optie bij om te variëren.