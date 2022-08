Gluren bij BV’s. Miss België rapt erop los en Flo Windey communiceert met aliens

De zomer is nog lang niet voorbij - of dat proberen we onszelf toch massaal aan te praten. Ook de BV’s negeren nog even het nakende begin van het schooljaar en komen helemaal tot rust op vakantie.

Het is vakantie voor iedereen en ook Kristel Verbeke geniet er met volle teugen van. Ze vertoefde deze week met de familie in het Spaanse Cadiz en deelde enkele highlights met haar volgers op Instagram.

Camouflage, de ene is er beter in dan de andere. Zita Wauters kan er in ieder geval wat van. Op vakantie op Ibiza gaat de actrice met haar beige outfit helemaal op in de zanderige omgeving.

Als we Flo Windey mogen geloven, mogen we ons binnenkort verwachten aan een docu over buitenaardse creaturen. Fake news of niet? Het valt af te wachten.

Nuria Gilizintinova, gekend van haar deelname aan Blind Getrouwd, ging deze week Selena Gomez achterna. Net zoals de wereldberoemde Hollywoodster koos ook Nuria er - op het strand van Koksijde - voor om haar buik niet langer in te trekken. En met succes!

Een mens moet ook tijdens de zomermaanden iets om handen hebben. Iets in die trant moet Miss België Chayenne van Aarle gedacht hebben. Ze heeft namelijk nu, midden in de vakantie, een eerste eigen single uitgebracht. Het nummer kreeg de naam #SELFMADE en de clip staat sinds vrijdag online.