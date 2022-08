Chloé Caulier klimt met tweede plaats overtuigend naar boulderfinale

Chloé Caulier heeft haar medaille-ambities nog wat kracht bijgezet. Op de historische Königsplatz in München eindigde de 25-jarige Waalse zondagochtend als tweede In de halve finales in het boulderen. Enkel de eerste zes van de 21 halve finalisten plaatste zich voor de finale. Om 16u klimt Caulier voor de Europese titel.