Van luxeleven naar de cel: OnlyFans-ster bekent moord op ex-vriend “uit zelfverdediging”

De glamour was even ver weg: met handboeien aan werd Instagram- en OnlyFans-model Courtney Clenney donderdag de rechtbank in Hawaii binnengeleid. Daar kreeg ze te horen dat ze wordt aangeklaagd voor de moord op haar ex-vriend. De Amerikaanse riskeert een zware celstraf.

Bekijken de foto’s op Instagram en je ziet niets dan liefde tussen de 26-jarige Courtney Clenney - op sociale media beter bekend als Courtney Tailor - en haar vriend Christian Obumseli. Het was dan ook een grote verrassing toen op 3 april het levenloze lichaam van Obumseli aangetroffen werd in hun appartement in Miami. De Amerikaan, die in cryptovaluta handelde, was neergestoken met een mes dat 7,6 centimeter diep in zijn borstkas was gegaan.

De verrassing werd er alleen maar groter op toen zijn vriendin bekende dat zij hem had vermoord. Maar, zo benadrukte ze tijdens haar verhoor, dat deed ze uit zelfverdediging. De twee hadden ruzie gekregen en Obumseli had haar geduwd en op de grond gegooid. Waarop zij een mes nam en dat vanop drie meter afstand naar hem gooide. Dat laatste is trouwens onmogelijk volgens de forensisch expert: een van zo ver gegooid mes kan nooit zo diep snijden.

Manipulatie

© AP

Maar Clenney bleef in de rechtbank in Hawaii bij haar verhaal. Ze onderschreef er het verhaal van de openbaar aanklager Katherine Fernandez Rundle, die de fatale ruzie het sluitstuk noemde van een “woelige en gewelddadige relatie” die in november 2020 was begonnen. Fernandez Rundle maakte Clenney er duidelijk dat ze aangeklaagd wordt voor moord. Ze blijft in de gevangenis in Hawaii tot ze uitgeleverd wordt aan Miami. Daar wacht een proces, en riskeert ze een lange celstraf.

De advocaat van Clenney, Frank Prieto, laat in een statement weten zeker te zijn van zijn stuk. “Ze hadden een tumultueuze relatie, maar Obumseli was de voornaamste agressor”, klinkt het. “Hij was een misbruiker, de ergste soort van misbruiker. Hij manipuleerde en misbruikte haar in hun privé, wanneer hij dacht dat er niemand in de buurt was.” Enkele dagen voor de moord zou ze de relatie verbroken hebben en hem uit hun luxe-appartement gezet hebben, klonk het nog.