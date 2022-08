Verrassende wending in miljoenenscheiding Jerry Hall en Rupert Murdoch: welke rol speelde zijn oudste zoon?

Een opmerkelijke wending in wat een langslepende vechtscheiding leek te worden. Een woeste Jerry Hall leek alles op alles te zetten om zakenmagnaat Rupert Murdoch een financiële hak te zetten nadat hij haar per e-mail gedumpt had. Toch komt het stel afgelopen woensdag ineens met een verklaring dat zij er samen uit zijn gekomen en zou Jerry Hall haar scheidingsaanvraag in Californië - met voor haar gunstige wetten wat betreft de verdeling van bezittingen - hebben laten annuleren. Wat heeft zij weten binnen te slepen?