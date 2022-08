Marlon Colpaert sluit zijn EK in de lichte skiff af met een eervolle elfde plaats

Op de slotdag van het EK moest er slechts één Belg de Olympische wedstrijdbaan op. Marlon Colpaert startte in de B-finale van de lichte skiff, een race voor de plaatsen zeven tot en met twaalf. De 22-jarige Oostendenaar finishte vijfde, wat dus een elfde plaats in de ranking betekent.

Marlon Colpaert vernam amper acht dagen geleden dat hij wegens ziekte van zijn teamgenoot Niels Van Zandweghe hij aan het EK niet in de lichte dubbeltwee, wel in de eenzame en loodzware skiffrace zou deelnemen. Zonder enige specifieke voorbereiding slaagde de West-Vlaming er toch in de top twaalf te halen. In de B-finale strandde hij op minder dan één seconde van de Noor Oskar Soeldal en haalde daardoor net niet de top tien.

Marlon ging voorzichtig van start. Na 500m kwam hij als vijfde door en had daar vooral oog voor de Fin Hirvilampi, die hij wat graag de rode lantaarn gunde. In de laatste 500m bleek plots ook de Noor Soedal binnen zijn bereik. Colpaert pakte uit met zijn befaamde eindsprint en perste er de snelste laatste 500m van het ganse veld uit. De Oostendenaar zou uiteindelijk 84/100ste van één seconde tekort komen om vierde te finishen, lees de top tien te halen. De B-finale werd gewonnen door de Zweed Ahmet Rapi, derde in de World Cup finale. Onze landgenoot strandde op negen seconden na de winnaar.

© BELGA

Toch mag Marlon Colpaert gezien de omstandigheden op een verrassend sterk EK terug blikken. Dit was ook de conclusie van Pim Raaben, technisch directeur topsport roeien: “Marlon mag met opgeheven hoofd terug blikken op dit EK. Hij bevestigt de kwaliteit, die in onze U23 categorie voor handen is.” Over de prestaties van de zware dubbelvier hield de technische directeur zich aan de oppervlakte: “Er is nog een lange weg te gaan en er zal nog flink moeten getraind worden. Het team bewees in de voorwedstrijd dat ze progressie gemaakt heeft, maar die was helemaal niet te zien in de andere races. Om die regelmaat te vinden zullen ze nog heel wat kilometers in die dubbelvier moeten volmaken en dat kost tijd. Ik hoop vooral dat alle successen van onze U23 en U19 talenten hen inspiratie voor dat zware toproeien geeft. Die talentvolle beloften bewijzen wat er we kunnen en wat er echt mogelijk is!”

De Belgische resultaten.

Mannen lichtgewicht Skiff.

B-finale (7de tot 12de plaats):

1. Ahmet Rapi (Zwe) 7:30.39

2. Rasmus Lind (Den) 7:32.70

3. Daniel Garcia (Spa) 7:35.29

4. Oskar Soedal (Noo) 7:38.86

5. MARLON COLPAERT (BEL) 7:39.70

6. Kasper Hirvilampi (Fin) 7:42.09

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) sluit dit EK af met een 11de plaats.