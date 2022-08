Jongensdroom wordt werkelijkheid voor Stoffel Vandoorne: “Wereldkampioen, wow!”

Eindelijk heeft hij die grote triomf beet. Stoffel Vandoorne mag zich vanaf vandaag wereldkampioen noemen. Na een constant seizoen met één overwinning en vele ereplaatsen verzekerde Vandoorne zich met een tweede plaats in de laatste E-Prix van de wereldtitel. Voor de 30-jarige West-Vlaming is het een bekroning na vele seizoenen vol pech en teleurstellingen.

“Wereldkampioen, wow!”, klinkt het bij een stralende en geëmotioneerde Vandoorne na zijn race naar de wereldtitel. “Het is gewoon het beste gevoel dat er bestaat. Mijn droom komt uit. Als je kijkt naar het seizoen dat wij gehad hebben, vooral de constantheid in de prestaties, dan kan ik niet anders dan trots zijn. De wagen was een heel seizoen fantastisch en de ploeg heeft geweldig werk geleverd. We hebben dit allemaal verdiend”, strooit Vandoorne complimentjes naar zijn team Mercedes-EQ dat als bonus ook de wereldtitel voor constructeurs in de wacht sleept.

Alles gegeven tot het einde

Met de wereldtitel die steeds dichterbij kwam, vond Vandoorne het lastig om tijdens de race de focus te behouden: “Ik heb een beetje voorzichtig proberen te rijden om zeker geen risico’s te nemen, maar in de Formule E blijft het altijd opletten. Het was een geweldige dag, maar het heeft allemaal veel krachten gekost om dit te behalen. Ik heb het hele seizoen alles gegeven.”

Vandoorne wordt 2de in de laatste race van het seizoen. — © Mercedes Formule E team

In het seizoen 2019-2020 werd hij nog tweede in de eindstand. Vorig jaar werd een teleurstelling met een negende plaats, maar twee jaar later is de wereldtitel een feit. Pas in de zestiende en laatste wedstrijd van het seizoen viel de beslissing. Vooral Mitch Evans maakte Vandoorne het lastig tot het einde. “Het waren zeer lastige tegenstanders en het was een ferme strijd. Evans heeft meer gewonnen, maar ik heb de meeste podiumplaatsen behaald.”

Vandoorne volgt met zijn wereldtitel zijn ploegmaat Nyck De Vries op. De 30-jarige Belg schenkt zijn ploeg hiermee een mooi afscheidscadeau, want het was de laatste race voor Mercedes in de Formule E. Volgend jaar gaat de ploeg over in McLaren.

Een overzicht van de wereldkampioenen in de Formule E.

2015 : Nelsinho Piquet (Bra)

2016: Sébastien Buemi (Zwi)

2017: Lucas di Grassi (Bra)

2018: Jean-Eric Vergne (Fra)

2019: Jean-Eric Vergne (Fra)

2020: Antonio Felix Da Costa (Por)

2021: Nyck de Vries (Ned)

2022: Stoffel Vandoorne (BEL)