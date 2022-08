Hij doet het! Stoffel Vandoorne kroont zich in Seoul tot wereldkampioen in de Formula E

Vandoorne ging de laatste race van het seizoen in met een voorsprong van 21 punten op Mitch Evans. Het halve werk verrichte Vandoorne al tijdens de kwalificatie door zich als vierde te kwalificeren, Mitch Evans geraakte niet verder dan de dertiende plaats op de startgrid.

Het zag er dus voor aanvang van de race al goed uit voor Vandoorne die voldoende zou hebben aan een zevende plaats om zich tot kampioen te kronen. In al de andere scenario‘s moest Mitch Evans sowieso de race winnen om zich tot kampioen te kronen, zelfs indien Vandoorne zou uitvallen.

Bij de start bleef Stoffel Vandoorne op de vierde plaats, wat verderop tijdens de eerste ronde kwam het tot een aanrijding waarbij heel wat wagens betrokken geraakten. Titelrivaal Mitch Evans kon echter doorrijden en won enkele plaatsen tijdens de beginfase van de race.

Tijdens de race slaagde Mitch Evans er nooit in om echt een bedreiging te vormen voor Vandoorne. Edoardo Mortara reed naar de overwinning terwijl Stoffel Vandoorne na een sterke race als tweede wist te finishen en zo zijn Formule E-titel meteen al op het podium mocht vieren.

Voor Stoffel Vandoorne vormt de Formule E-titel een mooie revanche voor een teleurstellende periode bij het McLaren F1-team in 2017 en 2018. Samen met tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso beleefde Vandoorne er een erg moeilijke periode in de Formule 1. De Honda-motor was niet betrouwbaar en de McLaren F1-bolide was niet competitief.

Vandoorne volgt met zijn Formule E-titel teamgenoot Nyck de Vries op die zich vorig jaar tot kampioen kroonde. Mercedes veroverde ook als team de Formule E-titel en neemt zo ook op een erg mooie manier afscheid van de Formule E. Het Mercedes Formule E-team wordt volgend jaar overgenomen door McLaren, Stoffel Vandoorne zal net als Nyck de Vries volgend jaar niet meer voor het team racen.

