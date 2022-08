Dit weten we al over de man die Salman Rushdie neerstak: “Hij keek elke dag alsof het de slechtste van zijn leven was”

De bekende auteur Salman Rushdie (75) werd vrijdagochtend in een volle aula neergestoken door een 24-jarige man net voor hij een lezing zou geven. Veel duidelijkheid over het motief van de vermoedelijke dader is er nog niet, maar ondertussen zijn er wel al enkele details over hem bekend. Dit weten we al over de man die Salman Rushdie aanviel.

Schrijver Salman Rushdie stond vrijdagochtend op het punt een lezing te geven in het Chautauqua-instituut in de staat New York toen een man in een zwart gewaad op hem afstapte. Die man, later geïdentificeerd als de 24-jarige Hadi Matar, viel Rushdie aan en stak hem neer. De auteur liep drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op. De aanvaller kon ter plekke gearresteerd worden en zit in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Chautauqua County.

De literair agent van Rushdie liet zaterdag weten dat de auteur van de beademing is gehaald en weer kan praten. Er kon zelfs weer een grapje van af, postte de man op Twitter, al haalde hij die tweet later weer weg.

Over het motief van de Matar is nog niet veel bekend. Wel is geweten dat tegen Rushdie al in 1989 een fatwa, een soort terdoodveroordeling, werd uitgesproken door de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini wegens zijn roman “De Duivelsverzen”, omdat het boek godslasterlijk zou zijn. Mogelijk heeft die fatwa iets te maken met de aanval. Op de sociale media accounts van de aanvaller zou te zien zijn dat hij sympathiseert met het Sjiitisch extremisme en de Islamitische Revolutionaire Garde.

© AP

Een echte officiële link tussen Matar en de extremistische organisaties werd tot op heden nog niet vastgesteld. De Libanese sjiitische beweging Hezbollah liet al weten dat zij geen informatie hebben over de aanval en willen ook niet verder reageren.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Valse identiteitspapieren

Matar werd geboren in de Verenigde Staten bij Libanese ouders die emigreerden uit Yaroun, een grensdorp in Zuid-Libanon, vertelde de burgmeester van Yaroun aan persagenschap AP. De man zelf woonde in Fairview in de staat New Jersey en zou de dag voor de aanslag in Chautauqua aangekomen zijn. Hij kwam met de bus en had wat cash, een visa-kaart en valse identiteitspapieren op zak. Twee dagen eerder had hij een ticketje voor het evenement gekocht, zei de openbare aanklager. Matar zou geen strafblad hebben.

(Lees verder onder de foto)

De politie doorzocht zijn huis in Fairview. — © AP

LEES OOK. Conservatieve Iraanse pers feliciteert aanvaller Rushdie

Hij werd zaterdag officieel in verdenking gesteld van poging tot moord in de tweede graad - dat betekent dat hij de intentie zou gehad hebben te doden - en mishandeling in de tweede graad, met de bedoeling lichamelijk letsel toe te brengen met een dodelijk wapen. De bevoegde instanties bekijken momenteel nog in hoeverre de aanval gepland en voorbereid werd om te bepalen of er nog bijkomende aanklachten nodig zijn. Matar moest zaterdag ook al voor de rechter verschijnen. Hij zou daar ‘onschuldig’ gepleit hebben. Dat meldt zijn advocaat.

Boksclub

Veel is er verder nog niet geweten over het privéleven van de man. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zou hij wel lid geweest zijn van een boksclub in North Bergen. Volgens andere leden daar bezocht hij de club drie tot vier keer per week, maar was hij “erg stil” en in zichzelf gekeerd. “Ken je die blik, die ‘het is de ergste dag van je leven’-blik? Hij kwam elke dag zo binnen,” vertelde de eigenaar van de boksclub aan CNN.

(sgg)