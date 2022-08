Vincent Van Quickenborne: “Zelfs N-VA-mensen begrijpen koppigheid De Wever niet”

Het is moeilijk om de strenge journalist te blijven uithangen als het dochtertje, 6 jaar, van Vincent Van Quickenborne er met een pruillipje komt bij staan net wanneer je een omstandige vraag stelt over de spanningen tussen Open Vld en N-VA. Maar het moet dan maar. De liberale vicepremier en minister van Justitie zit er ook niet mee, met die vermenging van professioneel en privé. In een flat in Cadzand (naast Knokke, net over de grens) behartigt hij ’s morgens de regeringszaken, ’s namiddags trekt het gezinnetje Q met zijn viertjes naar het strand.