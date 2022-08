Toernooirevelatie Beatriz Haddad Maia speelt in Torronto om WTA 1.000-titel tegen Simona Halep

Haddad Maia versloeg in haar halve finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 14) met 6-4 en 7-6 (9/7). Enkele uren eerder had de Roemeense Simona Halep (WTA 15) in de eerste halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 7) uitgeschakeld met 2-6, 6-3 en 6-4.

De 26-jarige Haddad Maia en de 30-jarige Halep staan in de finale voor de vierde keer tegenover elkaar. Eerder dit seizoen won de Roemeense eenvoudig op de Australian Open (6-2, 6-0) maar de Braziliaanse nam revanche in Birmingham (6-3, 2-6, 6-4). Hun eerste duel vochten ze in 2017 in Wimbledon uit, waar Halep won met 7-5 en 6-3.

Haddad Maia schakelde op weg naar de finale onder meer de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit. De Braziliaanse staat voor het eerst in de eindstrijd van een WTA 1.000, de categorie net onder de grandslams. Ze mikt op een derde WTA-titel nadat ze in juni haar erelijst opende met zeges op het gras van Nottingham en Birmingham.

Haddad Maia versloeg eerder al de huidige nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. — © ISOPIX

Halep, ex-nummer 1 van de wereld, speelt haar achttiende finale op een WTA 1.000. Ze won de titel in Montreal zl twee keer, in 2016 en 2018, en gaat zondag voor een 24e toernooizege.