Pablo Carreno Busta vervoegt Hurkacz in ATP-finale Montreal

De finale van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montreal (hard/5.926.545 dollar) wordt een duel tussen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 10) en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 23). Die laatste versloeg zaterdagavond in de halve finale de Brit Daniel Evans (ATP 39) met 7-5, 6-7 (7/9) en 6-2.

Achtste reekshoofd Hurkacz had in de eerste halve finale de Noor Casper Ruud (ATP 7), het vierde reekshoofd, geklopt met 5-7, 6-3 en 6-2.

De 25-jarige Hurkacz en de 31-jarige Carreno Busta stonden al twee keer tegenover elkaar. Vorig jaar won de Spanjaard in Cincinnati met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/3), daarna was Hurkacz de beste in Metz (7-6 (7/2) en 6-3). Ook die wedstrijden vonden op hardcourt plaats.

Hurkacz mikt zondag op een zesde ATP-titel, Carreno Busta op een zevende. De Spanjaard speelt zijn eerste finale op een Masters 1.000, het niveau net onder de grandslams. Hij kan de eerste ongeplaatste speler worden die het toernooi van Montreal wint sinds de Argentijn Guillermo Canas in 2002.