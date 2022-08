Op weg naar de wereldtitel? Stoffel Vandoorne start op P4 in laatste E-Prix van het seizoen

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) heeft in de kwalificaties van de laatste manche van het WK Formula E een flinke stap richting de wereldtitel gezet. De leider start straks om 9u in Seoul vanop de vierde plek, zijn enige overgebleven concurrent voor de wereldtitel Mitch Evans mag pas vanop de dertiende plaats van start gaan.

Vandoorne zit nu helemaal in een zetel, want hij telt ook al 21 punten voorsprong in het klassement Vandoorne heeft er 195, Evans (Jaguar TCS Racing) 174. Zelfs mocht de Australiër vanaf start grid nummer 13 toch nog de zege pakken in de laatste manche van het kampioenschap, volstaat een plek bij de eerste zeven voor de wereldtitel.

De Portugees Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) vertrekt in Seoul vanop de pole, voor de Zwitser Edoardo Mortara (Rokit Venturi) en de Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti).

