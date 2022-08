Ex van Britney Spears veroordeeld na verstoren van huwelijk zangeres

Spears (40) en haar partner Sam Asghari (28) stapten in het huwelijksbootje op 9 juni tijdens een private ceremonie in hun huis. Alles verliep vlekkeloos totdat Alexander opdaagde. Hij had eerder in een live-video op Instagram meegedeeld dat hij het huwelijk ging “crashen”. Op de video is te zien hoe hij door het huis van Spears wandelde en daarna een tent binnenliep waar de laatste hand gelegd werd aan de bloemen. De man zou geroepen hebben: “Ze is mijn eerste vrouw en mijn enige vrouw.” Alexander werd vastgegrepen door het beveiligingspersoneel en later gearresteerd door de politie.

De rechtbank heeft Alexander nu een gevangenisstraf van 64 dagen opgelegd voor het onbevoegd betreden van het terrein. Maar hij moet niet opnieuw naar de gevangenis, want hij bracht die tijd al door in de cel.

Spears en Alexander kenden elkaar al langer toen ze in 2004 trouwden. Slechts 55 uur later werd het huwelijk nietig verklaard. Spears was van 2004 tot 2007 ook getrouwd met Kevin Federline. (sgg)