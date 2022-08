De Australische politie heeft zondag een man gearresteerd omdat hij geschoten zou hebben in de hoofdterminal van de luchthaven van Canberra. De terminal is ontruimd, zegt de politie.

“De terminal van de luchthaven van Canberra is uit voorzorg ontruimd en de situatie op de luchthaven is onder controle”, aldus de politie in een verklaring. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.